Летняя комедия «Мошенники» выходит в прокат

Сегодня в прокат выходит комедия «Мошенники» - потенциальный кассовый хит от создателя «Свингеров» и «Кольца Намея» Андрея Экиса. Премьера фильма пройдет в кинотеатре Forum Cinemas. В «Мошенниках» неожиданные роли исполнили латвийские звезды первой величины: Резия Калниня, Интарс Решетинс, Ральф Эйланд и Иева Флоренце.

«Если в прошлом году мы смеялись над сексуальными "Свингерами", то "Мошенники" - это летняя комедия, юмористический взгляд на страсти и жизненные перипетии. Все, в чем зритель может быть полностью уверен - это настоящая нагота, все остальное в фильме будет надувательством", - обещает режиссер Андрей Экис.

А вот что говорит о фильме Резия Калниня.

Сюжет комедии закручен вокруг любовного четырехугольника, в который вовлечены недобросовестный чиновник, внештатная актриса, влиятельная бизнес-вуман и не в меру страстный житель Алуксне. Главным героям докучают люди из их окружения - ревнивая жена, бдительный телохранитель, изворотливый адвокат и охранник.

Пикантность фабуле о фальшивой любви и искусстве маскировки придают эротические сцены.