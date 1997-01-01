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Любимый сериал Трампа закрыли из-за расистской шутки про обезьян

Lenta.ru
Фото: Кадр видео

Американский телеканал ABC отменил показ ситкома «Розанна», перезапущенного в 2018 году, из-за расисткого твита звезды сериала Розанны Барр.

Скандал разразился после того, как актриса назвала в Twitter советника бывшего президента США Барака Обамы Валери Джарретт, афроамериканку, «ребенком мусульманского братства и планеты обезьян». Пост был удален, и Барр принесла извинения за шутку.

В ABC твит артистки назвали «отвратительным, недопустимым и противоречащим ценностям телеканала». Руководство компании приняло решение закрыть сериал с ее участием.

Как пишет Deadline, президент США Дональд Трамп расхваливал телешоу во время президентской компании в 2016 году. Розан Барр неоднократно выступала в поддержку Трампа.

Оригинальный ситком «Розанна» выходил с 1988-го по 1997 год. Он стал одним из самых популярных сериалов в США и вошел в список 50 лучших телешоу в истории по версии телеканала CBS, заняв 35-е место. Ситком был перезапущен с Барр в главной роли в 2018 году, и после успеха десятого сезона его продлили еще на один сезон.

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