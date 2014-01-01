Легенда французской «новой волны» Аньес Варда отмечает 90-летие

Аньес Варда наряду с Жан-Люком Годаром - последние из могикан французской «новой волны». Несмотря на почтенный возраст, Варда продолжает снимать, а по части витальности и творческой дерзости способна дать фору почти всем своим более молодым коллегам. В прошлом году режиссер выпустила документальный фильм «Лица, деревни» вместе с художником-граффитистом JR, а в этом стала обладательнице почетной премии «Оскар» за вклад в киноискусство.

Аньес Варда известна не только как кинематографист, но и как фотограф. Ее стиль в кино отличают легкость и виртуозное умение передать многообразие потока жизни, любовь к экспериментам, интерес к социальным вопросам и теме феминизма. Ее фильмы «Пуэнт-Курт», «Клео от 5 до 7», «Счастье», «Без крова и вне закона», «Собиратели колосьев» и «Жако из Нанта» (снятый через год после смерти мужа, режиссера Жака Деми) признаны классикой интеллектуального европейского кино.

В 2014 году Аньес Варда побывала в Риге на церемонии вручения призов Европейской киноакадемии и с удовольствием фотографировалась со всеми желающими. А в прошлом году режиссер поразила киноманов новым документальным фильмом «Лица, деревни» - о путешестви по французской глубинке в компании художника-граффитиста JR. В ненавязчивый рассказ о красоте окружающего мира, о случайных и неожиданных встречах и о дружбе, выросшей из сотрудничества двух совершенно разных людей, вплетаются размышления на серьезные экзистенциальные темы - о неумолимости времени и парадоксах памяти.