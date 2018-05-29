Первый кадр Малефисенты-2: Джоли примерила рога

В Сети был опубликован первый кадр со съемок второй части Малефисенты с Анджелиной Джоли. Снимок разместила на своей Instagram-странице актриса Эль Фанннинг.

На фотографии на переднем плане запечатлена Эль Фаннинг, а на заднем - Анджелина Джоли с черными рогами волшебницы. Обе актрисы при этом позируют в банных халатах с лучезарными улыбками на лице.

До настоящего момента киностудия Walt Disney Pictures не опубликовала ни единого официального кадра новой части Малефисенты, несмотря на то, что съемки уже в разгаре.