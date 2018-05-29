Четверг, 31 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

Первый кадр Малефисенты-2: Джоли примерила рога

korrespondent.net
Фото: Скриншот

В Сети был опубликован первый кадр со съемок второй части Малефисенты с Анджелиной Джоли. Снимок разместила на своей Instagram-странице актриса Эль Фанннинг.

На фотографии на переднем плане запечатлена Эль Фаннинг, а на заднем - Анджелина Джоли с черными рогами волшебницы. Обе актрисы при этом позируют в банных халатах с лучезарными улыбками на лице.

It's bring your mom to work day on the #Maleficent2 set!!!!! ✌🏼

Публикация от Elle Fanning (@ellefanning)

До настоящего момента киностудия Walt Disney Pictures не опубликовала ни единого официального кадра новой части Малефисенты, несмотря на то, что съемки уже в разгаре.

0 Комментарии