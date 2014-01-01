Фильм о политзаключенном режиссере Олеге Сенцове стал доступен для свободного просмотра

Документальный фильм «Процесс: российское государство против Олега Сенцова» режиссера Аскольда Курова, премьера которого состоялась в этом году на Берлинале, стал доступен для свободного просмотра по всему миру.
Напомним, что весной 2014 года украинский режиссер Олег Сенцов был задержан правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назвал дело сфабрикованным.
Фильм об Олеге Сенцове предоставляется для благотворительных публичных показов и доступна для бесплатной демонстрации до 31 июля. Для того, чтобы посмотреть его, нужно заполнить соответствующую заявку.
Главной целью акции является сбор средств для семьи украинского режиссера, незаконно осужденного в России.
После 31 июля показы нужно будет согласовывать с компанией RISE AND SHINE. Просмотр ленты онлайн также доступен за символическую плату в 1 евро.
В настоящее время к организации показов фильма привлекаются волонтеры и дипломатические представительства.
Известно, что 14 мая незаконно Олег Сенцов начал бессрочную голодовку, требованием которой является освобождение украинских политзаключенных. Олег Сенцов заявил, что намерен продолжать голодовку до конца.