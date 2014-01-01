Фильм о политзаключенном режиссере Олеге Сенцове стал доступен для свободного просмотра

Документальный фильм «Процесс: российское государство против Олега Сенцова» режиссера Аскольда Курова, премьера которого состоялась в этом году на Берлинале, стал доступен для свободного просмотра по всему миру.

Напомним, что весной 2014 года украинский режиссер Олег Сенцов был задержан правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назвал дело сфабрикованным.

Фильм об Олеге Сенцове предоставляется для благотворительных публичных показов и доступна для бесплатной демонстрации до 31 июля. Для того, чтобы посмотреть его, нужно заполнить соответствующую заявку.

Заявку можно заполнить здесь

Главной целью акции является сбор средств для семьи украинского режиссера, незаконно осужденного в России.

После 31 июля показы нужно будет согласовывать с компанией RISE AND SHINE. Просмотр ленты онлайн также доступен за символическую плату в 1 евро.

В настоящее время к организации показов фильма привлекаются волонтеры и дипломатические представительства.

Известно, что 14 мая незаконно Олег Сенцов начал бессрочную голодовку, требованием которой является освобождение украинских политзаключенных. Олег Сенцов заявил, что намерен продолжать голодовку до конца.