Пятница, 1 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

Вся история Праздника песни в одном фильме

Русский TVNET
Фото: Kadrs no filmas

Сегодня в прокат выходит документальный фильм Аскольда Саулитиса «Власть песни» (Dziesmuvara). Он рассказывает об истории Праздника песни на протяжении ста лет.

В основу фильма положены документальные свидетельства, исторические фотографии, архивные съемки, рассказы простых людей - хористов, музыкантов, летчиков, солдат - о том, чем для них являлся и является Праздник песни.

FOTO: Kadrs no filmas

Много внимания уделено символическому значению Праздника песни, способствовавшего росту национального самосознания и укреплению народного духа.

Сценарий написали Дайнис Иванс и Аскольд Саулитис.

0 Комментарии