Вся история Праздника песни в одном фильме

Сегодня в прокат выходит документальный фильм Аскольда Саулитиса «Власть песни» (Dziesmuvara). Он рассказывает об истории Праздника песни на протяжении ста лет.

В основу фильма положены документальные свидетельства, исторические фотографии, архивные съемки, рассказы простых людей - хористов, музыкантов, летчиков, солдат - о том, чем для них являлся и является Праздник песни.

FOTO: Kadrs no filmas

Много внимания уделено символическому значению Праздника песни, способствовавшего росту национального самосознания и укреплению народного духа.

Сценарий написали Дайнис Иванс и Аскольд Саулитис.