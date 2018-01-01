В 78 городах мира прошли акции в поддержку объявившего голодовку режиссера Олега Сенцова

С 1 по 3 июня в 78 городах мира прошли акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в российской колонии.

Акции состоялись в том числе в Германии, Швеции, Франции, Израиле, США, Великобритании и ОАЭ. Их участники потребовали от России освободить Олега Сенцова и всех политзаключенных. Кроме того, они призвали иностранных лидеров поднимать вопросы о политзаключенных и правах человека в России во время чемпионата мира по футболу-2018.

Глава Центра гражданских свобод Александра Матвейчук, ставшая одним из организаторов акций, заявила «Новой газете», что в их подготовке участвовали более 600 человек.