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В 78 городах мира прошли акции в поддержку объявившего голодовку режиссера Олега Сенцова

meduza.io
Oleg Sentsov | Фото: AP/Scanpix

С 1 по 3 июня в 78 городах мира прошли акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в российской колонии.

Акции состоялись в том числе в Германии, Швеции, Франции, Израиле, США, Великобритании и ОАЭ. Их участники потребовали от России освободить Олега Сенцова и всех политзаключенных. Кроме того, они призвали иностранных лидеров поднимать вопросы о политзаключенных и правах человека в России во время чемпионата мира по футболу-2018.

Глава Центра гражданских свобод Александра Матвейчук, ставшая одним из организаторов акций, заявила «Новой газете», что в их подготовке участвовали более 600 человек.

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