«Его нельзя было на этом поймать»: Алферова впервые рассказала об изменах Абдулова

Знаменитая отечественная актриса Ирина Алферова откровенно рассказала о непростой семейной жизни с Александром Абдуловым в новом документальном фильме Первого канала «Александр Абдулов. С любимыми не расставайтесь». По ее словам, актер, которому 29 мая исполнилось бы 65 лет, мастерски скрывал свои измены, несмотря на то, что у него было много романов, в том числе и несколько серьезных отношений за спиной у супруги, с которой он прожил 14 лет.

«Конечно, в него были многие влюблены, и он влюблялся, наверное. Я этого не знала, он скрывал очень тщательно, и все от меня скрывали. Потому что, если бы я узнала о каком-то реальном случае, я бы ушла сразу же. Но его нельзя было на этом поймать», - призналась она.

Семью Алферовой и Абдулова пытались спасти их друзья. К примеру, режиссер Марк Рудинштейн однажды устроил им общий номер на «Кинотавре».

«На «Кинотавре» - номер, когда они в цирке выезжали на двух конях и пели свою песню. А потом сидели на набережной и плакали оба… Я надеялся, что мне удастся как-то воссоединить эту пару, но, увы, я просчитался. Сама Алферова мне рассказала, как он [Абдулов] иногда плохо к ней относился, приводил в дом женщин, а она вынуждена была накрывать столы и все остальное», - рассказал он.