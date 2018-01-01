«На себя не похож»: странные фото исхудавшего Джонни Деппа встревожили его фанатов

Подписчики актера в соцсетях предположили, что он серьезно болен.

Пользователи соцсетей в последние дни активно обсуждают опубликованные фотографии голливудского актера Джонин Деппа, сделанные во время его поездки в Россию. Поклонников артиста встревожил его внешний вид - в кадре Джонни выглядит сильно исхудавшим и даже болезненным.

New disturbing photos of Johnny Depp in Russia has his fans concerned for his health.



The movie star is currently taking a break from filming movies and is touring overseas with his band. pic.twitter.com/JxGQG70d8f— Pop Crave (@PopCrave) 3 июня 2018 г.

«Ты выглядишь очень слабым. Ты на себя не похож», - прокомментировал изображение один из подписчиков.

«Что с тобой? Ты болен?» - интересуются пользователи.

Депп побывал в России в рамках тура своей группы Hollywood Vampires. 28 мая коллектив выступил в Москве, а 30 мая - в Санкт-Петербурге.

Как писал TopNews, в Москве актер провел около 40 приватных платных встреч с фанатками, заработав тем самым 2,5 миллиона рублей.