В заставке телешоу «The Royals» Кейт Миддлтон предстала в виде жрицы любви

Документальное шоу «The Royals», которое транслирует стриминговый сервис «Netflix», построено на интервью, посвященных королевской семье и ее роли в британском обществе. В одной из заставок сериала герцогиня Кейт Миддлтон предстала в неожиданном виде: к верхней части ее тела по ошибке приделали низ жрицы любви.

Рождения детей, свадьбы, похороны, особенности семейной жизнь, домашние питомцы - обо всем этом шоу «The Royals» рассказывает в мельчайших подробностях.

Но встречаются и казусы. Так, один из зрителей заметил странные манипуляции со свадебной фотографией Кейт Миддлтон в заставке сериала: к верхней части тела герцогини, целующейся с принцом Уильямом, приделали нижнюю, которая принадлежит женщине легкого поведения из телефильма «Эскорт»: тело в татуировках, чулки, кружевное белье, две бутылки шампанского в руках.

Фотоколлаж «Netflix» быстро приобрел популярность среди интернет-пользователей. Многие из них шутят, что «Netflix» пора поскорее запустить в производство шоу «Эскорт» с участием Кейт Миддлтон.