Актрису из «Звездных войн» затравили фанаты саги

Актриса Келли Мэри Тран, которая исполнила в фильме «Звездные войны: Последние джедаи» одну из главных ролей, подверглась нападкам со стороны фанатов саги. Причиной послужило ее азиатское происхождение. Об этом пишет NME.

Из-за атак со стороны хейтеров Тран была вынуждена удалить свой Instagram-аккаунт.

Кроме того,

на протяжении всех последних месяцев фанаты саги вели борьбу с ней в соцсетях, забрасывая расистскими высказываниями, и несколько раз переписывали ее описание в онлайн-энциклопедии «Звездных войн» в унизительном ключе.

Известно, что Келли Мэри Тран сыграла в саге техника по имени Роуз Тико - одну из главных героинь, которая спасает Финна от смерти.