На 84-м году жизни умерла кинорежиссер и сценарист Кира Муратова. Об этом со ссылкой на ее супруга Евгения Голубенко сообщило издание Buro 24/7. О смерти Муратовой также сообщили журналист и телепродюсер Юрий Минзянов и украинский театральный критик Олег Вергелис.

«Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах»...Какие-то черные дни настали , кругом смерть...смерть...», - написал на своей странице в Facebook Минзянов.

«Кира Муратова (1934-2018) … 2 часа назад ее не стало. И не стало Вселенной. Короткие встречи, Долгие проводы, Вечное возвращение. Гений... На душе и в Одессе - ночь», - написал Вергелис.

Российский кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин также на своей странице в Facebook сообщил о кончине Муратовой.

«Умерла Кира Муратова. Лучшая. Гений. Говорили несколько недель назад. Рассказывала, как работали с Высоцким, я статью писал про «Короткие встречи«...», - написал он.

Кира Георгиевна Муратова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки (Бессарабия, Румыния, ныне - Молдавия). Училась на филологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 1959 году окончила режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).

С 1961 года была режиссером Одесской киностудии. Совместно со своим мужем Александром Муратовым в 1962 году сняла первый короткометражный фильм «У крутого яра», через два года - полнометражную ленту «Наш честный хлеб». Первой самостоятельной работой стала картина «Короткие встречи» (1967), где она сыграла главную роль.

Из-за разногласий с руководством Одесской киностудии некоторое время работала на «Ленфильме», где в 1978 году сняла картину «Познавая белый свет».

Среди работ Муратовой - «Долгие проводы» (1971, фильм вышел на экраны только в 1987 году, тогда же получил призы на кинофестивалях в Тбилиси и Локарно), «Перемена участи» (1987), «Астенический синдром» (1989, награда на 40-м Берлинском фестивале, премии «Ника» и «Созвездие»).

Картина Муратовой «Настройщик» (2004) была удостоена трех премий «Ника», а в 2005 году - главного приза «Золотая лилия» на 5-м Международном кинофестивале Центрально- и Восточноевропейских фильмов в немецком Висбадене, трех наград Международного кинофестиваля «Евразия» (Алма-Ата, Казахстан).

Лента «Мелодия для шарманки» (2009) признана лучшей картиной года на фестивале «Киношок-2009», получила приз за лучшую женскую роль (Елена Косюк) на 31-м Московском международном кинофестивале, премии «Ника». «Вечное возвращение» (2012) - премии «Ника» и премии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон», напоминает ТАСС.

Ко многим фильмам Кира Муратова сама писала сценарии. Снималась в картинах «Опасные гастроли» Георгия Юнгвальд-Хилькевича (1969), «Сад желаний» Али Хамраева (1987), документальном фильме «Посторонний» Владимира Климова (1993).

Кира Муратова жила в Одессе.