Что посмотреть в кино? Комедия «Аферисты поневоле» с Умой Турман

Если уж и идти в кино летом, то на что-нибудь легкое и веселое! Криминальная комедия со звездным актерским составом «Аферисты поневоле» вполне удовлетворяет этим требованиям. Британская пара, проигравшая огромную сумму в покер опасному мафиози, сбегает в Лос-Анджелес, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Гарриет (Турман) и Питер (Тим Рот) Фоксы сбегают в Лос-Анджелес, скрыться от гангстера, а заодно поправить свои дела. Чтобы найти деньги, парочка планирует операцию по похищению драгоценностей. И надеется вовлечь в нее бывшую жену Питера и ее нового мужа Гэбриэла. Но бандит и его приспешники следуют по стопам Фоксов, поэтому рано или поздно им придется расплатиться по долгам...