ВИДЕО: Киану Ривз торгует бриллиантами в «Сибири»

В Сети был опубликован трейлер фильма «Сибирь» с Киану Ривзом в главной роли. Режиссером картины выступил Мэттью М. Росси. Видео трейлера было опубликовано на YouTube-канале Saban Films.

Герой Киану Ривза - торговец драгоценностями Лукас Хилл, который прибыл в Россию, чтобы продать голубые бриллианты.

Однако

неожиданно без вести пропадает партнер Хилла, у которого находились бриллианты. В итоге герой отправляется на поиски его в глубь Сибири.

Известно, что съемки фильма проходили на территории Канады, а также в Санкт-Петербурге.

Дата выхода «Сибири» пока остается неизвестной.