Умерла «первая девушка Джеймса Бонда»

«Мы с прискорбием узнали, что наша дорогая Юнис ушла из жизни 8 июня. Удивительная женщина, которая производила неизгладимое впечатление на всех, кого она встречала», - говорится в сообщении.

Comment from Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are so sad to learn that Eunice Gayson, our very first 'Bond girl' who played Sylvia Trench in DR. NO and FROM RUSSIA WITH LOVE has passed away. Our sincere thoughts are with her family.” pic.twitter.com/W0UOcDEuZq— James Bond (@007) June 9, 2018