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Сборы новых «Мстителей» превысили два миллиарда долларов

korrespondent.net
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Фото: Скриншот видео

Мировые кассовые сборы фантастического блокбастера киностудии Marvel «Мстители: Война бесконечности» превысили два миллиарда долларов. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo.

Новые «Мстители» стали всего лишь четвертым фильмом в истории кино, сумевшим добраться до такой высокой планки. Для этого картине понадобилось семь недель.

Сегодня в списке самых кассовых лент в истории «Война Бесконечности» уступает лишь «Аватару» ($2 млрд 788 млн), «Титанику» ($2 млрд 187 млн) и картине «Звездные войны: пробуждение силы» ($2 млрд 68 млн).

Отметим, что фильму от Marvel вполне по силам подняться на третье место.

Что касается кинопроката Северной Америки, то здесь «Мстители: Война бесконечности» пока занимают пятую позицию с результатом $656 млн.

Боевик уступает все той же части «Звездных войн» ($936 млн), «Аватару» ($760 млн), «Черной пантере» ($699 млн) и «Титанику» ($659 млн).

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