Что посмотреть в кино: «8 подруг Оушена» — у криминала женское лицо

После гибели Дэнни Оушена на сцену выходит его оторва-сестренка Дебби (Сандра Буллок). Проведя шесть лет за решеткой, она разработала блестящий план ограбления века — придумала как украсть бриллианты прямо с шеи голливудской звезды Дафны Крюгер во время бала костюма в Метрополитен-музее. Чтобы провернуть дело, Дебби собирает команду лучших специалисток в своем деле.

Ограбление ограблением, но из фильма вы узнаете и много других полезных вещей. Например, как из-под носа продавцов увести килограмм дорогой косметики, не украв ее, но и не заплатив. Или, как бесплатно заселиться в номер пятизвездочного отеля, провести там день-два и не быть пойманной. Все эти трюки эффектно проделывает у нас на глазах героиня Сандры Буллок. Хотя для нее это детские шалости, разминка перед настоящим делом, которое тянет на сотни миллионов.

Команда мошенниц высочайшего класса — карманница, ювелирша, хакерша, вышедшая в тираж дизайнер моды, псевдо-диетолог и псевдо-координатор бала — работают слаженно, как часы. Каждое действие разбивается на этапы, все обстоятельства учтены, а если и возникают непредвиденные ситуации, то дамы блистательно импровизируют на ходу.

А заодно мстят всему мужскому роду в лице амбициозного владельца арт-галереи (Ричард Эрмитедж), в свое время засадившего Дебби за решетку.

Отдельное удовольствие — наблюдать за игрой любимых актрис. Сандра Буллок и Кейт Бланшетт слегка переборщили с филлерами, но даже утратив былую подвижность мимики, не растеряли харизмы и актерского мастерства. Хелена Бонэм-Картер убедительна в роли экстравагантной модельерши а ля Вивьен Вествуд, только куда менее удачливой и более тормознутой. Энн Хэтэуэй блистает в привычном амплуа наивной простушки, которая в итоге окажется вовсе не дурочкой. По-хорошему удивила певица Рианна, вжившаяся в образ матерой хакерши в дредах и джинсовом комбезе по прозвищу «Девятый шар».

Критики упрекнули фильм в отсутствии конфликта и в излишней рассчетливости сюжета. Тем не менее «8 подруг Оушена» оказались успешнее «Друзей Оушена» — ни один фильм трилогии Стивена Содерберга не заработал столько же за премьерный уик-энд.