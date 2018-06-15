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Оцените первые кадры со съемок нового фильма Тарантино!

Lenta.ru
Фото: Twitter

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки нового фильма американского режиссера Квентина Тарантино. Кадры опубликованы в Twitter.

Фильм получит название «Однажды в Голливуде». «Я могу сказать вам, что действие «Однажды в Голливуде» происходит в 1969-м, во время подъема контркультурной революции хиппи и нового Голливуда. Улица за улицей, район за районом, мы превратим Лос-Анджелес в Голливуд 1969-го», — сказал Тарантино.

Премьера ленты запланирована на август 2019 года. Главные роли исполнят Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

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