Вооруженный актер из «Улиц разбитых фонарей» найден мертвым в Петербурге

Грузинский актер Юрий Ароян скончался в возрасте 67 лет. Тело найдено в квартире артиста в Санкт-Петербурге, сообщает портал Nation News со ссылкой на источник в среду, 20 июня.

Причина смерти пока не раскрывается.

Соседи актера рассказали сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, что в последнее время Ароян много пил. Отмечается, что в квартире артиста нашли оружие.

Портал Inforeactor передает, что при первичном осмотре тела Арояна внешних признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Юрий Ароян снимался в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «По имени Барон» и «Улицы разбитых фонарей». Он также появился в эпизодических ролях в лентах «Трое в лодке, не считая собаки», «Макар-следопыт», «Мой друг Иван Лапшин», «Тихое следствие» и «Господин оформитель».