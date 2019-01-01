7 млн просмотров за сутки: трейлер нового фильма со Сталлоне стал интернет-хитом

Ролик за сутки собрал более 7 миллионов просмотров. Главные роли в ленте исполняют Сильвестр Сталлоне и Майкл Бакари Джордан.

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер фильма Крид 2 с Сильвестром Сталлоне и Майклом Бакари Джорданом в главных ролях. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании и за один день набрал более 7 миллионов просмотров.

В фильме также снимаются Тесса Томпсон, Дольф Лундгрен и Андре Уорд. Режиссером картины выступил Стивен Кейпл-младший.

Выход фильма ожидается 24 января 2019 года.