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Актер из Игры престолов назвал самую жуткую сцену сериала

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

По его мнению, тяжелее всего было смотреть сцену с убийством дочери Станниса Баратеона в пятом сезоне.

Актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейми Ланнистера в Игре престолов, рассказал о самой жесткой сценой фэнтезийного сериала. По его мнению, тяжелее всего было смотреть сцену с убийством малолетней дочери Станниса Баратеона. Об этом пишет Variety.

Известно, что сцена сожжения девочки была показана в пятом сезоне сериала. По сюжету, Ширин (имя героини) должна быть принесена в жертву ради победы ее отца в битве.

«Это было очень жестоко. Конечно, в ее смерти был смысл, я понимаю, почему так случилось. Но смотреть я не смог, даже читать было трудно», - отметил актер.

Он также подчеркнул, что неприятно было смотреть сцену, в которой 10-летнего ребенка кормят грудью.

«Это было дико и со всех сторон неправильно», - добавил Костер-Вальдау.

Ранее сообщалось, что у звезды Игры престолов заметили возможный спойлер на теле.

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