Режиссер Дэвид Линч рассказал о возможном «величестве» Трампа

По мнению режиссера, нынешний президент США может войти в историю, поскольку «нарушил привычный ход вещей».

Известный режиссер Дэвид Линч высказался об американском президенте Дональде Трампе. По словам кинематографиста, противостоять ему разумным способом не может никто. Об этом он отметил в интервью The Guardian.

«Трамп может уйти с поста как величайший глава страны в истории, поскольку он сильно нарушил привычное устройство вещей», - отметил режиссер.

Он также подчеркнул, что пока Трамп может не справляться с работой самостоятельно, он открывает возможности для других аутсайдеров.

«Наши так называемые лидеры не могут направить страну вперед и справиться успешно с задачами. Они как дети. И Дональд Трамп это показал», - добавил Линч.

Ранее сообщалось, что режиссер Дэвид Линч намерен снять фильм о «Даме с поленом» из Твин Пикс.