В Marvel добавят героев нетрадиционной ориентации

Глава Marvel Studios пообещал, что таких персонажей будет больше. Это будут как новые, так и уже известные герои.

Глава Marvel Studios Кевин Файги пообещал больше ЛГБТ-персонажей в киновселенной по комиксам. Об этом пишет Playlist.

Он намекнул, что это будут как новые персонажи, так и уже известные поклонникам супергеройских лент.

«Есть и те, которых вы видели, и те, которых еще не видели», - заявил он.

Известно, что недавно активисты GLAAD, борющиеся за права секс-меньшинств, подвергли критике режиссера фильма Тор: Рагнарек Тайку Вайтити из-за того, что из фильма была вырезана сцена с женщиной, выходящей из спальни супергероини Marvel Валькирии.

Ранее сообщалось, СМИ определили лучшие сериалы о супергероях вселенной Marvel. Лидировал в рейтинге лидировало телевизионное шоу Агент Картер.