Понедельник, 2 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

Режиссер Олег Сенцов может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной

meduza.io
Украинский кинорежиссер Олег Сенцов | Фото: Sergey Pivovarov / REUTERS

Режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по обороне Андрей Кондратьев.

Ранее российские официальные лица заявляли, что Сенцов не может быть передан Украине из-за наличия у него российского гражданства.

Гражданином России Сенцов стал автоматически после вхождения Крыма, где он жил, в состав РФ. Адвокат режиссера настаивает, что это не так, потому что Сенцов не проходил процедуру вступления в гражданство и не получал паспорт.

Олег Сенцов голодает на протяжении последних 50 дней, требуя выпустить из российских тюрем несколько десятков граждан Украины, которых он считает политзаключенными. Себя в этот список Сенцов не вносит.

Обмен заключенными между Россией и Украиной обсуждается в последние несколько недель, после того как эту тему в телефонном разговоре подняли президенты Владимир Путин и Петр Порошенко. Украина 2 июля представила список из 23 россиян для обмена.

0 Комментарии