Вайнштейну предъявили новые обвинения. Они предусматривают «пожизненное»

Продюсера обвиняют по трем эпизодам — в принуждении к сексуальному акту и двум случаям хищнического сексуального насилия (predatory sexual assault), предусматривающим наказание от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Предполагаемые эпизоды насилия имели место в 2006 году. Имя пострадавшей от действий продюсера женщины не раскрывается.

Ранее Вайнштейну были предъявлены обвинения в различных преступлениях сексуального характера, в том числе в изнасиловании по отношению к двум другим женщинам. Эти эпизоды датировались 2004 и 2013 годом.

На время суда Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов. Продюсер отрицает обвинения.