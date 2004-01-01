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Вайнштейну предъявили новые обвинения. Они предусматривают «пожизненное»

meduza.io
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Харви Вайнштейн | Фото: AP/Scanpix

Прокуратура Нью-Йорка предъявила новые обвинения в сексуальном насилии продюсеру Харви Вайнштейну.

Продюсера обвиняют по трем эпизодам — в принуждении к сексуальному акту и двум случаям хищнического сексуального насилия (predatory sexual assault), предусматривающим наказание от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Предполагаемые эпизоды насилия имели место в 2006 году. Имя пострадавшей от действий продюсера женщины не раскрывается.

Ранее Вайнштейну были предъявлены обвинения в различных преступлениях сексуального характера, в том числе в изнасиловании по отношению к двум другим женщинам. Эти эпизоды датировались 2004 и 2013 годом.

На время суда Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов. Продюсер отрицает обвинения.

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