Вторник, 3 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

Вышел трейлер «Тайны дома с часами» с Кейт Бланшетт

korrespondent.net/Русский TVNET
  • Фото
  • Видео
Фото: скриншот видео

Киностудия Universal Pictures опубликовала трейлер фильма «Тайна дома с часами», главную роль в котором исполняет актриса Кейт Бланшетт.

В картине снялись также Джек Блэк, Оуэн Ваккаро, Кайл МакЛоклен, Коллин Кэмп, Рене Голдсберри, Ванесса Энн Уильямс и Санни Сулджик. Режиссером выступил Элай Рот.

Фильм рассказывает историю десятилетнего героя Льюиса, который переехал жить в дом своего дяди. Мальчику предстоит обнаружить в доме часы, которые отсчитывают время до конца света.

Лента основана на романе писателя Джона Беллэрса «Дом с часами на стене», вышедшем в 1973 году. Автором сценария стал Эрик Крипеке.

0 Комментарии