Вышел трейлер «Тайны дома с часами» с Кейт Бланшетт

Киностудия Universal Pictures опубликовала трейлер фильма «Тайна дома с часами», главную роль в котором исполняет актриса Кейт Бланшетт.

В картине снялись также Джек Блэк, Оуэн Ваккаро, Кайл МакЛоклен, Коллин Кэмп, Рене Голдсберри, Ванесса Энн Уильямс и Санни Сулджик. Режиссером выступил Элай Рот.

Фильм рассказывает историю десятилетнего героя Льюиса, который переехал жить в дом своего дяди. Мальчику предстоит обнаружить в доме часы, которые отсчитывают время до конца света.

Лента основана на романе писателя Джона Беллэрса «Дом с часами на стене», вышедшем в 1973 году. Автором сценария стал Эрик Крипеке.