Звезду российских сериалов избили в Москве

Как сообщает агентство со ссылкой на Пятый канал, инцидент произошел в Москве, неподалеку от дома Осиповой. Одна из подруг актрисы поссорилась с мужем, после чего тот набросился на нее с кулаками. Актриса попыталась вступиться за девушку, однако мужчина нанес побои и ей.

После происшествия артистка направилась в травмпункт, откуда ее направили в больницу. Врачи диагностировали у Осиповой сотрясение головного мозга и ссадины. Спустя двое суток молодую женщину отпустили домой.

Евгения Осипова получила известность благодаря съемкам в таких фильмах и сериалах, как «Доярка из Хацапетовки», «Расплата за счастье», «Кухня», «Дорогая Маша Березина», «Талисман», «Карпов» и «Закрытая школа».