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Актер Рассел Кроу изменился до неузнаваемости

Русский TVNET
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Фото: Sipa/Scanpix

Обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу появился на публике и поразил поклонников новым имиджем. Артист заметно прибавил в весе и отрастил бороду.

Представители актера, впрочем, рассказали, что актер вовсе не запустил себя. Звезда «Гладиатора» прибавил в весе для новой роли в фильме Boy Erased. Картина выйдет на экраны 2 ноября.

The actor prepares ...

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Появление Кроу на публике стало первым за долгое время. Ранее актер избегал общественного внимания к своей персоне.

В апреле закончился его бракоразводный процесс с Даниэлой Спенсер. После развода его экс-супруга получила 20 млн долларов и особняк, стоимость которого оценивается в 11 млн долларов.

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