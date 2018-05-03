Актер Рассел Кроу изменился до неузнаваемости

Обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу появился на публике и поразил поклонников новым имиджем. Артист заметно прибавил в весе и отрастил бороду.

Представители актера, впрочем, рассказали, что актер вовсе не запустил себя. Звезда «Гладиатора» прибавил в весе для новой роли в фильме Boy Erased. Картина выйдет на экраны 2 ноября.

The actor prepares ... A post shared by Russell Crowe (@russellcrowe) on May 2, 2018 at 6:11pm PDT

Появление Кроу на публике стало первым за долгое время. Ранее актер избегал общественного внимания к своей персоне.

В апреле закончился его бракоразводный процесс с Даниэлой Спенсер. После развода его экс-супруга получила 20 млн долларов и особняк, стоимость которого оценивается в 11 млн долларов.