Культовый сериал «Клан Сопрано» получит полнометражный приквел

Действие ленты развернется в 1960 годы в городе Ньюарке, штат Нью-Джерси, где в те времена началась жестокие стычки афроамериканцев с итальянцами после резкого увеличения чернокожего населения.

Тейлор пообещал, что в приквеле будут представлены некоторые персонажи из оригинального сериала.

Исполнитель главной роли «Клана Сопрано» Джеймс Гендольфини умер от сердечного приступа в 2013 году.

Многосерийный фильм о Тони Сопрано впервые показали на канале HBO в 1999 году, история влиятельного мафиози и его семьи сразу же завоевала внимание зрителей. За шесть сезонов тв-шоу не раз становилось победителем престижных премий, в том числе «Золотого глобуса» и «Эмми».

Алан Тейлор известен как режиссер «Тора 2» и «Терминатора: Генезис». Он также имеет большой опыт работы с тв-проектами — за его плечами съемки «Игры престолов», «Секса в большом городе» и даже нескольких эпизодов «Клана Сопрано».