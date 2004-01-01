Харви Вайнштейн оправдан по трем новым обвинениям

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан невиновным по трем новым эпизодам сексуального насилия, ранее направленным против него в окружной суд Манхэттена. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, в понедельник продюсер был выпущен под залог. «Сегодня мы выиграли этот раунд», — прокомментировали адвокаты Вайнштейна.

Ранее на прошлой неделе прокуратура Нью-Йорка предъявила Вайнштейну обвинения в принуждении к сексуальному акту и двум случаям хищнического сексуального насилия (predatory sexual assault). Наказание за эти преступления предусматривают от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Ранее Вайнштейну были предъявлены обвинения в различных преступлениях сексуального характера, в том числе в изнасиловании по отношению к двум другим женщинам. Эти эпизоды датировались 2004 и 2013 годом.