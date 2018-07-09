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Съемки финального сезона «Игры престолов» завершены

Русский TVNET
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Кадр из сериала "Игра престолов" | Фото: AP/Scanpix

Завершились съемки финального сезона популярного фэнтезийного сериала «Игра престолов». Об этом в своем Instagram сообщил актер Кит Харингтон, сыгравший в телевизионном шоу Джона Сноу.

«Съемки «Игры престолов» официально и навсегда закончены», - написал Харингтон, добавив грустный «смайлик».

Game of Thrones has officially finished filming forever 😭😭

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Восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в 2019 году. Всего в финальном сезоне будет шесть серий.

По словам актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк, заключительный сезон будет самым кровавым.

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