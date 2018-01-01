Жена Полански отказалась войти в состав Американской киноакадемии

Французская актриса Эмманюэль Сенье объявила об отказе войти в состав Американской академии кинематографических искусств и наук, присуждающей премии «Оскар». Такое решение она приняла в знак протеста против исключения своего мужа Романа Полански из состава Академии, сообщает RFI.

Полански был исключен из состава Американской киноакадемии «за нарушение кодекса поведения» 3 мая нынешнего года. Режиссер обвиняется в совращении несовершеннолетней в 1977 году.

О своем решении отказаться войти в состав киноакадемии супруга Полански объявила в воскресенье, 8 июля, опубликовав открытое письмо во французском еженедельнике Journal du dimanche.

«Американская академия кинематографических искусств и наук предложила мне, как и ряду других актрис, присоединиться к ней в рамках феминизации, которая действительно необходима. Я давно считаю себя феминисткой, но не могу игнорировать тот факт, что несколько недель назад Академия выгнала за дверь моего мужа Романа Полански - также, видимо, для того, чтобы соответствовать духу времени. Причем это все та же Академия, которая наградила его в 2003 году премией «Оскар» как лучшего режиссера за фильм «Пианист», - пишет Сенье.

Актриса подчеркнула, что лишь она одна может знать, как ее муж «сожалеет о том, что произошло сорок лет назад», и заявила, что считает предложение Американской академии «оскорбительным».