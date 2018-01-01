Новое «Простоквашино»: кот Матроскин в депрессии и пытается худеть

Сегодня, 10 июля, вышла новая серия мультсериала «Возвращение в Простоквашино». В ней один из главных героев — кот Матроскин — борется с лишним весом.

По сюжету, кот Матроскин отказывается от привычного облика, примеряет на себя и пижаму, и халат. Постоянный герой перезапущенного мультфильма, неизвестная зверушка Тама-Тама, закрепляет за собой звание «Кулибина», изобретая пояс для похудения и беговую дорожку с креслом. И только Шарик играет с теленком Гаврюшей, на этот раз - в футбол.

Мультфильм «Возвращение из Простоквашино» стал продолжением серии советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Создатели планируют выпустить 30 серий.

Первая серия была посвящена памяти Олега Табакова.

Премьера анимационного сериала состоялась 3 апреля, вторая вышла 4 мая, а третья – 6 июня.