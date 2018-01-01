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Появились подробности о новом приквеле «Игры престолов»

Русский TVNET/korrespondent.net
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Создатели и актеры сериала "Игра престолов" | Фото: REUTERS/Scanpix

В Сети появились подробности второго приквела популярного телесериала «Игра престолов». Проект называется «Империя пепла», сообщает портал Fansided со ссылкой на HBO.

По предварительной информации, приквел будет посвящен империи Валирия, которая была погублена так называемым Роком Валирии - масштабным извержением вулкана.

Действие будет разворачиваться в портовом городе Соториос, который будет напоминать Карфаген и Константинополь. А одной из главных героинь станет темнокожая блондинка, которая будет летать на драконе.

Восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в 2019 году. Всего в финальном сезоне будет шесть серий.

Ранее актер Кит Харингтон, сыгравший в телевизионном шоу Джона Сноу, рассказал в своем Instagram о завершиении съемок финального сезона «Игры престолов».

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