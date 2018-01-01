Ридли Скотт экранизирует «Краткую историю человечества»

Соавтором Скотта в этой работе выступит британский документалист Асиф Кападия, обладатель нескольких престижных кинопремий.

В книге историка, задуманной как учебник для его студентов в Еврейском университете в Иерусалиме, но ставшей бестселлером, описывается развитие вида «хомо сапиенс» от доисторического человека до нашего современника.

«Sapiens: Краткая история человечества», увидевшая свет в 2011 году, к настоящему моменту переведена на 30 языков и издана тиражом в 8 млн экземпляров. В числе тех, кто ее прочел - Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Барак Обама, пишет NEWSru Israel.