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Ридли Скотт экранизирует «Краткую историю человечества»

Newsru.com
Ридли Скотт | Фото: AP/Scanpix

Британский режиссер Ридли Скотт снимет фильм по научно-популярной книге израильского историка Юваля Харари, которая называется «Sapiens: Краткая история человечества».

Соавтором Скотта в этой работе выступит британский документалист Асиф Кападия, обладатель нескольких престижных кинопремий.

В книге историка, задуманной как учебник для его студентов в Еврейском университете в Иерусалиме, но ставшей бестселлером, описывается развитие вида «хомо сапиенс» от доисторического человека до нашего современника.

«Sapiens: Краткая история человечества», увидевшая свет в 2011 году, к настоящему моменту переведена на 30 языков и издана тиражом в 8 млн экземпляров. В числе тех, кто ее прочел - Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Барак Обама, пишет NEWSru Israel.

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