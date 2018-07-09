«Похоже на праздник при диктатуре». Твит Карапетяна вызвал гнев «патриотов»

Латвийский режиссер Айк Карапетян вызвал негодование пользователей соцсетей своим комментарием по поводу Праздника песни и танцев. В частности, 35-летний автор фильмов и театральных постановок назвал это мероприятие «пугающим».

Скандал разгорелся из-за записи режиссера в своем Twitter, сделанной вскоре после окончания Праздника песни и танцев.

pirmo reizi biskin paskatijos so pasakumu, palika baisi, izskatas pec svetkiem kada diktaturas rezima, zel tikai, ka tauta nav apmierinata ar lidera skaisto runu.— Aik Karapetian (@AikKarapetian) July 9, 2018

«Впервые немного посмотрел это мероприятие, стало страшно, похоже на праздник при каком-то диктаторском режиме, жаль только, народ недоволен речью лидера», — написал режиссер, подразумевая выступление президента Раймонда Вейониса.

Мнение режиссера вызвало острую критику со стороны других пользователей. Некоторые из которых позволили себе нападки на национальность Карапетяна и призвали его «депортировать».

padalijos ar saviem iespaidiem par savu uztveri, uzreiz cilveki saka pazemot, apsaukat, sodit un pat deportet mani no valsts. vel apvainojas par saladzinajumu ar diktaturas rezima sabiedribu. istais patriotisms ir paskritika, jo ta ir velme kaut ko mainit labam— Aik Karapetian (@AikKarapetian) July 10, 2018

«Поделился своими впечатлениями, своим восприятием, люди сразу начали унижать, оскорблять, судить и даже депортировать меня из страны. Еще обижаются на сравнения с обществом при диктатуре.

Истинный патриотизм — это самокритика, потому что это желание изменить что-то к лучшему», — добавил Карапетян несколько часов спустя.

Спустя несколько дней режиссер также написал пост в своем Facebook, в котором пояснил, что испытывает отвращение к «пустому патриотизму и любым мероприям с флагами».

«Для меня это уже надоевшая тема, но позволю себе здесь объясниться, чтобы многие присутствующие поняли одну важную вещь — я не высказывал мнение, я высказывал впечатление от «Марас земе» (танцевальный коллектив, — прим.ред.), который не назвал в своем твите, чтобы не обидеть свою коллегу (может быть, это была моя ошибка), которую очень уважаю. Самореклама — последнее, что меня интересует на этом свете, поверьте мне.

Что касается сравнения с «режимом» — тому есть свои основания, потому что Праздник песни появился именно в советское время. Ему свойственна «показуха» для режима такого типа. Связь с древними традициями — только в орнаментах, которые мы можем видеть только на общих планах. Не думаю, что ваши предки могли собраться 500 лет назад и это исполнить.



Если за 150 лет Праздник песни не сделал вас достаточно сильными, чтобы даже из-за такого лажового, незначительного, неконкретного твита вы взбесились так сильно — возникает вопрос: какой у всего этого смысл?», — написал Карапетян.

Он добавил, что латышам стоило бы быть немного более самоироничными.

«Слишком серьезно себя воспринимаете. Оставье меня и себя в покое. Спасибо всем!», — заключил Карапетян.