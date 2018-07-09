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«Похоже на праздник при диктатуре». Твит Карапетяна вызвал гнев «патриотов»

Русский TVNET
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Латвийский режиссер Айк Карапетян | Фото: LETA/Коллаж TVNET

Латвийский режиссер Айк Карапетян вызвал негодование пользователей соцсетей своим комментарием по поводу Праздника песни и танцев. В частности, 35-летний автор фильмов и театральных постановок назвал это мероприятие «пугающим».

Скандал разгорелся из-за записи режиссера в своем Twitter, сделанной вскоре после окончания Праздника песни и танцев.

«Впервые немного посмотрел это мероприятие, стало страшно, похоже на праздник при каком-то диктаторском режиме, жаль только, народ недоволен речью лидера», — написал режиссер, подразумевая выступление президента Раймонда Вейониса.

Мнение режиссера вызвало острую критику со стороны других пользователей. Некоторые из которых позволили себе нападки на национальность Карапетяна и призвали его «депортировать».

«Поделился своими впечатлениями, своим восприятием, люди сразу начали унижать, оскорблять, судить и даже депортировать меня из страны. Еще обижаются на сравнения с обществом при диктатуре.

Истинный патриотизм — это самокритика, потому что это желание изменить что-то к лучшему», — добавил Карапетян несколько часов спустя.

Спустя несколько дней режиссер также написал пост в своем Facebook, в котором пояснил, что испытывает отвращение к «пустому патриотизму и любым мероприям с флагами».

«Для меня это уже надоевшая тема, но позволю себе здесь объясниться, чтобы многие присутствующие поняли одну важную вещь — я не высказывал мнение, я высказывал впечатление от «Марас земе» (танцевальный коллектив, — прим.ред.), который не назвал в своем твите, чтобы не обидеть свою коллегу (может быть, это была моя ошибка), которую очень уважаю. Самореклама — последнее, что меня интересует на этом свете, поверьте мне.

Что касается сравнения с «режимом» — тому есть свои основания, потому что Праздник песни появился именно в советское время. Ему свойственна «показуха» для режима такого типа. Связь с древними традициями — только в орнаментах, которые мы можем видеть только на общих планах. Не думаю, что ваши предки могли собраться 500 лет назад и это исполнить.

Если за 150 лет Праздник песни не сделал вас достаточно сильными, чтобы даже из-за такого лажового, незначительного, неконкретного твита вы взбесились так сильно — возникает вопрос: какой у всего этого смысл?», — написал Карапетян.

Он добавил, что латышам стоило бы быть немного более самоироничными.

«Слишком серьезно себя воспринимаете. Оставье меня и себя в покое. Спасибо всем!», — заключил Карапетян.

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