К столетию Ингмара Бергмана «Балтийская жемужина» готовит сеанс-сюрприз

14 июля мир отмечает 100-летие Ингмара Бергмана - величайшего кинорежиссера XX-го века. Как говорил сам Ингмар Бергман, он открыл в кинематографе «язык, которым одна душа может общаться с другой, обходя репрессивный контроль интеллекта». Юбилей шведского гения осенью отметит и кинофестиваль «Балтийская жемчужина», включив в программу последний фильм Бергмана, снятый для большого экрана - «Фанни и Александр».

В культуре второй половины прошлого века Бергман — писатель, драматург, режиссер кино и театра — занял уникальное место. Рядом с ним по интеллектуальной и творческой мощи могут встать только несколько гениев кино прошлого века: Феллини, Куросава, Висконти.

Среди наиболее известных фильмов Бергмана — «Седьмая печать» (1957), «Земляничная поляна» (1957), «Персона» (1966), «Шёпоты и крики» (1972), «Фанни и Александр» (1982).

Его поздний шедевр «Фанни и Александр» получил множество престижных наград, в том числе 4 премии «Оскар». Прощаясь со своим зрителем, и мысленно подводя черту в творчестве, Бергман собрал в одном фильме все важные для него темы - он говорит о распаде семьи, потере веры, о предательстве близких и об экзистенциальном кризисе, настигающем каждого из нас.

Даже те, кто считал Бергмана слишком элитарным и сложным приходили к мнению, что «Фанни и Александр» — лучшее его произведение, которое можно пересматривать бесконечно. Не случайно, именно эту картину каждый год в канун Рождества показывает шведское телевидение.

Кадр из фильма "Фанни и Александр" FOTO: пресс-фото

Фильм снят в жанре магического реализма. События показаны глазами детей, сестры и брата - Фанни и Александра: события семейной хроники переплетаются с магией, мир фантазий и реальность сливаются в их восприятии. Фильм поразительно красив, величественен и нетороплив, он подробно воссоздает атмосферу Швеции начале XX века и передает пронзительное очарование безвозвратно исчезнувшей поры детства.

На фестивале «Балтийская жемчужина» зрителям предоставится уникальный шанс увидеть фильм на оригинальной кинопленке 35 мм, которую фестивалю предоставил специальный отдел Американского Киноинститута, занимающийся сохранением, реставрацией и консервированием копий всех фильмов, номинировавшихся и получивших премию «Оскар». Можно с уверенностью сказать, что копия «Фанни и Александра», которую увидят рижские зрители является единственной в мире, и прилетит в Латвию прямо с голливудских холмов.

Фильм будет в представлен 19 сентября в кинотеатре Splendid Palace.





