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Netflix обогнал HBO по количеству номинаций «Эмми»: лидирует «Игра престолов»

Newsru.com
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Фото: AP/ScanPix

В США объявлены номинанты телевизионной премии «Эмми» 2018 года. Юбилейная 70-я церемония вручения которой пройдет 17 сентября в Театре «Майкрософт» в Лос-Анджелесе.

В этом году впервые за последние 18 лет пальма первенства по количеству номинаций не принадлежит каналу HBO. Впервые на первом месте оказался онлайн-кинотеатр Netflix. У Netflix - 112 номинаций, а у HBO - 108.

А среди сериалов и шоу лидирует телесериал «Игра престолов» от Netflix. Судя по официальному сайту «Эмми», у него 22 номинации, включая основную - «Лучший драматический сериал». Напомним, за всю историю своего существования сериал был удостоен 38 наград «Эмми» в различных номинациях.

В ключевой категории «Лучший драматический сериал» также представлены проекты «Корона» (The Crown), «Американцы» (The Americans), «Это мы» (This Is Us), «Очень странные дела» (Stranger Things), «Мир Дикого Запада» (Westworld), «Рассказ служанки» (The Handmaid's Tale).

«Мир Дикого Запада» и «Рассказ служанки» также являются лидерами по номинациям - у них по 21 и 20 соответственно. В 2017 году сериал «Рассказ служанки» победил в самых престижных номинациях. Он снимается по заказу онлайн-кинотеатра Hulu. Ранее вообще ни одно шоу, которые создаются подобными стриминговыми сервисами, не побеждало в номинации лучшего сериала по версии «Эмми».

Среди лидеров также сериала «Корона» производства Netflix, у которого 13 номинаций. Несколько актеров из «Игры престолов», включая Питера Динклэйджа, Николая Костера-Вальдау и Лену Хиди, номинированы на премию за исполнение ролей второго плана. Всего этот сериал, последний, восьмой сезон которого выйдет на экраны в следующем году, получил в общей сложности 38 премий «Эмми» с момента своей премьеры семь лет назад.

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