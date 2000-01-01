Rolling Stone опубликовал рейтинг лучших кинокомедий XXI века

The Rolling StoneThe Rolling Stone опубликовал рейтинг 50 лучших кинокомедий 21 века.
Первую строчку рейтинга журнала занимает фильм 2000 года режиссера Кристофера Геста «Победители шоу».
На втором месте расположилась картина режиссера Армандо Ианнуччи «В петле» вышедшая в 2009 году.
В десятку попали также фильмы Сводные братья, Идиократия, Любовь, сбивающая с ног, Тони Эрдманн, Зомби по имени Шон, Сорокалетний девственник и Жизнь за кадром.
На последних позициях оказались фильмы Фантастический мистер Фокс, Американский психопат и Довольно слов.