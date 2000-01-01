Rolling Stone опубликовал рейтинг лучших кинокомедий XXI века

Первую строчку рейтинга журнала занимает фильм 2000 года режиссера Кристофера Геста «Победители шоу».

На втором месте расположилась картина режиссера Армандо Ианнуччи «В петле» вышедшая в 2009 году.

В десятку попали также фильмы Сводные братья, Идиократия, Любовь, сбивающая с ног, Тони Эрдманн, Зомби по имени Шон, Сорокалетний девственник и Жизнь за кадром.

На последних позициях оказались фильмы Фантастический мистер Фокс, Американский психопат и Довольно слов.