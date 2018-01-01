Компания братьев Вайнштейн продана и меняет название

Техасская компания Lantern Capital приобрела компанию братьев Вайнштейн Weinstein Company за $289 миллионов. Об этом в понедельник, 16 июля, пишет Variety.

Теперь Lantern Capital будет контролировать работу над 277 картинами и телевизионными программами, которыми занималась Weinstein Company. В частности, новым владельцам предстоит решить судьбу нескольких невыпущенных картин: среди них ремейк французской комедии 1+1 с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом, а также Война токов с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

Как именно будет развиваться компания, пока неизвестно. Новые владельцы сообщили лишь о смене названия Weinstein Company на Lantern Entertainment и об открытии представительств в Нью-Йорке, Далласе и Лос-Анджелесе.

За 13 лет существования Weinstein Company выпустила такие фильмы, как «Король говорит!», «Бесславные ублюдки», «Вики Кристина Барселона», «Артист», «Мой парень - псих», «Джанго освобожденный» и многие другие.

Ранее кинокомпания The Weinstein Company подала заявление о банкротстве.

В течение последних нескольких месяцев руководство компании пыталось найти покупателей или инвесторов, однако сделка с единственными потенциальными инвесторами - группой бизнесменов во главе с Марией Контрерас-Свит - сорвалась из-за вскрывшихся новых долгов The Weinstein Company.

Проблемы у компании начались после обвинений ее основателя Харви Вайнштайна в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В настоящее время продюсер проходит подозреваемым по сразу нескольким уголовным делам.