Жена Караченцова рассказала о его борьбе с болезнью

Осенью прошлого года у народного артиста РСФСР Николя Караченцова нашли злокачественную опухоль в легком. В марте стало известно, что он улетел в Израиль, чтобы пройти курс химиотерапии. О том, как проходит лечение, изданию «Собеседник» рассказала его супруга Людмила Поргина.

– Мы все лето живем в загородном доме, – рассказывает Людмила Андреевна. – У нас тут очень живописно, свежий воздух, есть где погулять. Нам, как всегда, помогает наша сиделка Надежда. Она с Колей делает гимнастику, они вместе читают, учат стихи. Каждое утро после завтрака отправляются на прогулку, проходят по несколько кругов вокруг дома. Когда Коля устает, они садятся на скамейку, любуются клумбами с цветами, которых у нас много. В целом Коля чувствует себя хорошо. В Израиле он прошел курс лучевой терапии. После чего ему сделали снимок, который показал, что опухоль заметно уменьшилась. До этого мы еще делали курс лучевой терапии в Москве. Видимо, все это вместе дало положительный результат.

Людмила Поргина говорит, что весной прошлого года возила мужа на обследование в Германию. Там врачи ничего опасного у него не нашли и сообщили, что у актера всего лишь воспаление. Однако ему становилось все хуже. И осенью при повторном обследовании выяснилось, что актер серьезно болен.

Супруга везде рядом с любимым мужем и поддерживает его во всем. Она стала для него ангелом-хранителем. Напомним, что в конце февраля 2005 года Караченцов попал в аварию и получил серьезную черепно-мозговую травму. 26 дней он провел в коме. И с тех пор так и не смог полностью восстановиться... Вот уже 13 лет Людмила Поргина старается вернуть Николая Петровича к полноценной жизни. Но постоянно находятся люди, которые ее осуждают, говорят, что якобы она пиарится на несчастьях и болезнях своего мужа.