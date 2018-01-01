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Актриса раскрыла подробности изнасилования Бессоном

Lenta.ru/Русский TVNET
Люк Бессон и российская модель/актриса Саша Лусс | Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

Актриса Сэнд Ван Рой раскрыла подробности изнасилования, в котором обвиняет режиссера Люка Бессона. Ее слова приводит Daily Mail в среду, 18 июля.

По словам артистки, Бессон набросился на нее в отеле в Париже.

«Я просила его остановиться, недвусмысленно. И не только это. Я плакала, я блевала. Он совершал надо мной унизительные сексуальные действия. Я демонстрировала неприкрытое отвращение. Я показывала ему, что не хочу этого», — поведала Ван Рой.

Отмечается, что СМИ называли актрису любовницей Бессона, с которой он якобы состоял в отношениях последние два года.

«Я очень боялась умереть, и была очень близка к этому», — рассказала она. Ван Рой призналась, что на следующий день ее тело болело так сильно, что она теряла сознание.

Адвокат Бессона Тьерри Марембер заявил, что кинематографист «категорически отвергает эти фантастические обвинения». Он подтвердил, что Ван Рой и Бессон знакомы, добавив, что режиссер никогда не допускал по отношению к актрисе подобных действий.

27-летняя актриса подала жалобу на изнасилование 19 мая. Тогда ее имя не раскрывалось. СМИ сообщали, что, по словам заявительницы, она выпила чашку чая, предложенную Бессоном, почувствовала слабость и упала в обморок. Придя в сознание, жертва поняла, что была изнасилована 59-летним кинематографистом.

Ван Рой снялась в фильме Бессона «Валериан и город тысячи планет» и сыграла в картине «Такси 5», которую режиссер спродюсировал.

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