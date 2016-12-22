Чудеса со льдом и снегом в главном выставочном зале Риги

Выставочный зал Rīgas mākslas telpa 27 и 28 декабря приглашает всех желающих участвовать в работе творческих мастерских. Поэкспериментировать с кристаллами льда и снега можно будет вместе с Кензо Канда, директором японского Музея снега и льда. Мастерские будут работать 27 декабря в 12.00 и 16.00, а 28 декабря - в 16.00.

Выставка под названием «Кристаллы снега. Электрические искры» в выставочном зале «Ригас макслас телпа» продлится до 19 января. Но только в декабре можно будет стать участником настоящих экспериментов и показательных выступлений, которые устраивает в Риге японец Кензо Кенда.

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Более десяти лет назад рижане уже имели возможность видеть с его помощью чудеса на грани искусства и науки. Выставка «Разговоры со снегом и льдом» проходила тогда в нашем Музее природы.

Наблюдать красоту природных кристаллов и послушать рассказ о японском исследователе снега Укихиро Накайя приглашают в подземный выставочный зал под Ратушной площадью.

Участникам творческим мастерских предложат самим научиться кое-каким чудесам. Например, самостоятельно выращивать кристаллы в пластиковых бутылках и складывать витражи из льдинок. Покажут рижанам также уникальные фигурки Тиндала, которые открываются взгляду в кусочке льда, а также - алмазную пыль в витрине мороженого.

Выставка «Кристаллы снега. Электрические искры» в Риге в этот раз проходит при финансовой поддержке Японского фонда, Рижской думы, посольства Японии и других спонсоров. Поэтому участие в творческих мастерских будет бесплатным.