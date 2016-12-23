Главные события 2016 года изобразили на картине в стиле Босха

Художник из Лос-Анджелеса (Калифорния) Нив Баварский (Niv Bavarsky) переосмыслил самый известный триптих нидерландского живописца Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» и показал все главные события, произошедшие в 2016 году. Свою работу он опубликовал на портале Beutler Ink.
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В основном на картине изображены значимые события, связанные с культурой, спортом и политикой.
Среди них можно обнаружить избрание Дональда Трампа президентом США, военный конфликт в Сирии, расстрел посетителей гей-клуба в Орландо
и новый мировой рекорд, установленный американским пловцом Майклом Фелпсом на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
На холст также попали и вирусные мемы уходящего года: фашистский лягушонок Пепе, песня Pen-Pineapple-Apple-Pen японского комика Пико-Таро, покемоны и трюк с бутылкой воды BottleFlip.Еще по этой теме
Особое место Баварский отвел популярным людям, умершим в 2016 году.
В правом нижнем углу триптиха изображены британский актер Алан Рикман в образе Северуса Снейпа, главнокомандующий Кубинской революции Фидель Кастро и музыканты Дэвид Боуи и Принс.
На Beutler Ink также опубликовали список из 127 пунктов с кратким описанием того, что именно Баварский изобразил на картине.
Из Twitter:
The best (and worst) of 2016, all in one illustration, thanks to @BeutlerInk! Check this out, if you haven't already. pic.twitter.com/lEG2P453Nn— Harrison Golden (@harrisongolden) December 20, 2016