Главные события 2016 года изобразили на картине в стиле Босха

В основном на картине изображены значимые события, связанные с культурой, спортом и политикой.

Среди них можно обнаружить избрание Дональда Трампа президентом США, военный конфликт в Сирии, расстрел посетителей гей-клуба в Орландо

и новый мировой рекорд, установленный американским пловцом Майклом Фелпсом на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

На холст также попали и вирусные мемы уходящего года: фашистский лягушонок Пепе, песня Pen-Pineapple-Apple-Pen японского комика Пико-Таро, покемоны и трюк с бутылкой воды BottleFlip.

Особое место Баварский отвел популярным людям, умершим в 2016 году.

В правом нижнем углу триптиха изображены британский актер Алан Рикман в образе Северуса Снейпа, главнокомандующий Кубинской революции Фидель Кастро и музыканты Дэвид Боуи и Принс.

На Beutler Ink также опубликовали список из 127 пунктов с кратким описанием того, что именно Баварский изобразил на картине.

