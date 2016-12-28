Ющенко назвал Достоевского и Репина представителями украинской цивилизации

Виктор Ющенко
 

Виктор Ющенко. Фото: REUTERS/Scanpix

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что писатель Федор Достоевский, художник Илья Репин и композитор Петр Чайковский были представителями «уникальной украинской цивилизации». Об этом он сказал в ходе встречи со студентами Киевского университета культуры, видео выступления доступно на YouTube.

«Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин — репа — это украинский художник, а Чайковский — чайка — это украинский композитор. Достоевский — это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий», — заявил Ющенко.

Он добавил, что указанные деятели культуры были русскоязычными, но сутью их творчества было создание именно украинской цивилизации.

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13 сентября министерство образования Украины исключило из школьной программы старших классов произведения «Собачье сердце» Михаила Булгакова и «Мальчик у Христа на елке» Федора Достоевского.

В августе Украинский институт национальной памяти сообщил, что старшеклассники Украины с 1 сентября будут изучать историю страны по новой программе.

Школьникам предложат такие темы, как «Агрессию и оккупацию Крыма Российской Федерацией», «Антитеррористическую операцию в Донбассе», победу Украины на конкурсе «Евровидение» в 2004 и 2016 годах.

Большое внимание также уделено изучению биографий деятелей, которые «способствовали развитию Украины» — Степана Бандеры, Романа Шухевича, Симона Петлюры, Евгения Коновальца, Петра Порошенко.

Ющенко пришел к власти после «оранжевой революции» в 2005 году. Президентское кресло он занимал до 2010 года, когда его сменил Виктор Янукович.

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