«Бал у сатаны»: видео с «Голубого огонька» шокировало соцсети

В сети опубликовали видео с «Голубого огонька» в России, подписав его как «Бал у сатаны».
Ролик появился в Twitter-аккаунте «Загнивающий Запад». Чтобы подчеркнуть эффект, клип был немного смонтирован.
Бал у сатаны pic.twitter.com/R3SnpAvBAu— Загнивающий Запад (@gniloywest) January 3, 2017
Пользователи Сети оставили под видео возмущенные комментарии: "Боже! Какая мерзость!","Неувядающая" классика советского застоя","Пошлая плесень", "Новогоднее шоу фриков".
Кто-то из юзеров даже предположил, что участники ролика употребляли нашумевший в допинговом скандале с российскими спортсменами препарат мельдоний.
Киркоров - мое тотемное животное на 2017 год pic.twitter.com/NaUEJEPbAy— Богема (@bohemian_child) 1 января 2017 г.
Напомним, на тему новогодних концертов, транслируемых на российских каналах, высказались уже многие знаменитости. Так, Станислав Садальский заявил, что "мир застыл в 1993 году": "Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки. И все вместе это – просто погружение в ад!
Я искренне боялся переключить каналы, чтобы не попасть в «прошлое», на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке!».
ЧИТАЙ НА TVNET: Станислав Садальский жестко высказался о новогодних программах
Также критично отнеслись к развлекательным праздничным передачам Максим Фадеев и Наталья Ветлицкая, написав гневные посты на своих страничках в соцсетях.
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ЧИТАЙ НА TVNET: Наталья Ветлицкая рассказала об изнанке российского шоу-бизнеса
ЧИТАЙ НА TVNET: Максим Фадеев обругал новогодние телеогоньки
В таком асмплуа выступил Борис Моисеев в одном "Голубых огоньков" несколько лет назад