«Бал у сатаны»: видео с «Голубого огонька» шокировало соцсети

В сети опубликовали видео с «Голубого огонька» в России, подписав его как «Бал у сатаны».

Ролик появился в Twitter-аккаунте «Загнивающий Запад». Чтобы подчеркнуть эффект, клип был немного смонтирован.

Бал у сатаны pic.twitter.com/R3SnpAvBAu— Загнивающий Запад (@gniloywest) January 3, 2017

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Пользователи Сети оставили под видео возмущенные комментарии: "Боже! Какая мерзость!","Неувядающая" классика советского застоя","Пошлая плесень", "Новогоднее шоу фриков".

Кто-то из юзеров даже предположил, что участники ролика употребляли нашумевший в допинговом скандале с российскими спортсменами препарат мельдоний.

Киркоров - мое тотемное животное на 2017 год pic.twitter.com/NaUEJEPbAy— Богема (@bohemian_child) 1 января 2017 г.

Напомним, на тему новогодних концертов, транслируемых на российских каналах, высказались уже многие знаменитости. Так, Станислав Садальский заявил, что "мир застыл в 1993 году": "Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки. И все вместе это – просто погружение в ад!

Я искренне боялся переключить каналы, чтобы не попасть в «прошлое», на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке!».

ЧИТАЙ НА TVNET: Станислав Садальский жестко высказался о новогодних программах

A photo posted by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Dec 31, 2016 at 10:30am PST

Также критично отнеслись к развлекательным праздничным передачам Максим Фадеев и Наталья Ветлицкая, написав гневные посты на своих страничках в соцсетях.

Подробнее читайте здесь:

ЧИТАЙ НА TVNET: Наталья Ветлицкая рассказала об изнанке российского шоу-бизнеса

ЧИТАЙ НА TVNET: Максим Фадеев обругал новогодние телеогоньки

В таком асмплуа выступил Борис Моисеев в одном "Голубых огоньков" несколько лет назад