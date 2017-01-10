В Риге пройдет бесплатный кинофестиваль «Дни Российского кино»

 

Фото: Кадр из фильма "Коллектор"

В рижском кинотеатре «К-Сунс» (Элизабетес 83/85) с 13 по 15 января пройдет кинофестиваль «Дни Российского кино». Вход на любой сеанс абсолютно свободный.

Расписание киносеансов:

13 января

Реклама

Торжественное открытие фестиваля, в 18:00 - фильм «Пятница» (комедия, 16+)

Режиссёр - Евгений Шелякин

В ролях: Данила Козловский, Сергей Бурунов, Катерина Шпица, Павел Деревянко, Ян Цапник, Антон Шагин, Евгений Стычкин.

Блестящий фильм с приятным послевкусием. Яркое, динамичное, смешное и по-настоящему очень забавное кино с необычной, в своей оригинальности подачи непошлых шуток самого высококачественного юмора. Все получилось на редкость в точку и невероятно злободневно. Очень хороший, просто шикарный подбор актёров, реально крепкий сценарий, супер диалоги. Получилось настоящее лекарство от скуки.

14 января в 15.00 мультфильм «Фиксики» (1 часть)

Пожалуй, это один из лучших российских мультсериалов кинокомпании «Аэроплан». Идея взять человечков, наблюдающих за техникой из повести Успенского была поистине великолепна.

На протяжении всего сюжета маленькие, волшебные человечки-болтики рассказывают про устройство техники и помогают мальчику всё исправить, когда у него вечно что-то ломается или не работает.

Главное достоинство сюжета: он действительно интересный, добрый, ритмичный, с хорошим и качественным юмором и с удивительным сочетанием в себе развлекательного и познавательного.

В мультфильме есть и прекрасная идея о важности бережного отношения к природе, о разумном подходе к потреблению и, что особо приятно, всё это на языке детей.

14 января в 16:30 фильм «Ивановы» (драма, 12+)

Режиссёр Александр Кириенко, производства кинокомпании «Марс Медия» Рубена Дишдишяна.

В главных ролях: Владимир Меньшов, Фёдор Лавров и Наталья Ткаченко.

Лучший фильм Российской программы 38-го Московского Международного кинофестиваля, посвященный нашим дорогим и любимым родителям - «Ивановы». Сюжет про то, как большому семейству предстоит пройти через множество комичных и драматических ситуаций, чтобы восстановить отношения, и как это важно, когда дети любят своих родителей, а родители - детей и внуков. По-настоящему достойный, ценнейший фильм. Без ненужного морализаторства и чрезмерной пафосности.

15 января в 15.00 мультфильм «Фиксики» (2 часть)

15 января в 16:30 фильм «Коллектор» (драма, триллер, 16+)

Режиссёр Алексей Красовский, в главной роли - Константин Хабенский.

Невероятно сильный, глубокий, многогранный, хорошо снятый и так много вместивший в себя фильм, вышедший и за рамки банально-стереотипной психологической драмы.

Мысль о главенствующей роли денег проходит красной нитью через весь захватывающий сюжет картины.

При всей своей постановочной скромности (фильм снят за 7 дней) и театральности (его можно рассматривать и как моноспектакль) фильм обладает каким-то особым шармом и, возможно, благодаря именно ему, он получился блестящим.

Отдельно хочется отметить потрясающие операторские инновации Дениса Фирстова, который смог подобрать самые неожиданные, свежие и визуально интересные ракурсы для разных психологических моментов и неожиданных поворотов сюжетной линии.

На протяжении всей истории в кадре нет ни одного актёра, кроме Константина Хабенского, что значительно усложняет актёрскую задачу, с которой исполнитель главной роли справился великолепно.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства Культуры РФ, Союза Кинематографистов России, Посольства Российской Федерации в Латвии, латвийской кинокомпании «Ригафест».


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 54500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 36500 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR

reklama.vesti.lv

Жалуетешьс на погоду в Латвии? Посмотри, что творилось в Канаде! Новости

Жалуетешьс на погоду в Латвии? Посмотри, что творилось в Канаде!

Причина крушения самолета ТУ-154 установлена: это не теракт Новости

Причина крушения самолета ТУ-154 установлена: это не теракт

Вековую эволюцию моды на брови показали на видео Wo&Men

Вековую эволюцию моды на брови показали на видео

В Минске НЛО устроили парад в небе Hi-Tech

В Минске НЛО устроили парад в небе

Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран Новости

Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран

Киноновости

Кинофестивали

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля
Продают Земля 450 000 EUR
Продают Дома
Продают Дома 67 000 EUR
Сдают Офисы
Сдают Офисы 198 EUR
Сдают Квартирy
Сдают Квартирy 700 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 