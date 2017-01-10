В Риге пройдет бесплатный кинофестиваль «Дни Российского кино»

В рижском кинотеатре «К-Сунс» (Элизабетес 83/85) с 13 по 15 января пройдет кинофестиваль «Дни Российского кино». Вход на любой сеанс абсолютно свободный.

Расписание киносеансов:

13 января

Реклама

Торжественное открытие фестиваля, в 18:00 - фильм «Пятница» (комедия, 16+)

Режиссёр - Евгений Шелякин

В ролях: Данила Козловский, Сергей Бурунов, Катерина Шпица, Павел Деревянко, Ян Цапник, Антон Шагин, Евгений Стычкин.

Блестящий фильм с приятным послевкусием. Яркое, динамичное, смешное и по-настоящему очень забавное кино с необычной, в своей оригинальности подачи непошлых шуток самого высококачественного юмора. Все получилось на редкость в точку и невероятно злободневно. Очень хороший, просто шикарный подбор актёров, реально крепкий сценарий, супер диалоги. Получилось настоящее лекарство от скуки.

14 января в 15.00 мультфильм «Фиксики» (1 часть)

Пожалуй, это один из лучших российских мультсериалов кинокомпании «Аэроплан». Идея взять человечков, наблюдающих за техникой из повести Успенского была поистине великолепна.

На протяжении всего сюжета маленькие, волшебные человечки-болтики рассказывают про устройство техники и помогают мальчику всё исправить, когда у него вечно что-то ломается или не работает.

Главное достоинство сюжета: он действительно интересный, добрый, ритмичный, с хорошим и качественным юмором и с удивительным сочетанием в себе развлекательного и познавательного.

В мультфильме есть и прекрасная идея о важности бережного отношения к природе, о разумном подходе к потреблению и, что особо приятно, всё это на языке детей.

14 января в 16:30 фильм «Ивановы» (драма, 12+)

Режиссёр Александр Кириенко, производства кинокомпании «Марс Медия» Рубена Дишдишяна.

В главных ролях: Владимир Меньшов, Фёдор Лавров и Наталья Ткаченко.

Лучший фильм Российской программы 38-го Московского Международного кинофестиваля, посвященный нашим дорогим и любимым родителям - «Ивановы». Сюжет про то, как большому семейству предстоит пройти через множество комичных и драматических ситуаций, чтобы восстановить отношения, и как это важно, когда дети любят своих родителей, а родители - детей и внуков. По-настоящему достойный, ценнейший фильм. Без ненужного морализаторства и чрезмерной пафосности.

15 января в 15.00 мультфильм «Фиксики» (2 часть)

15 января в 16:30 фильм «Коллектор» (драма, триллер, 16+)

Режиссёр Алексей Красовский, в главной роли - Константин Хабенский.

Невероятно сильный, глубокий, многогранный, хорошо снятый и так много вместивший в себя фильм, вышедший и за рамки банально-стереотипной психологической драмы.

Мысль о главенствующей роли денег проходит красной нитью через весь захватывающий сюжет картины.

При всей своей постановочной скромности (фильм снят за 7 дней) и театральности (его можно рассматривать и как моноспектакль) фильм обладает каким-то особым шармом и, возможно, благодаря именно ему, он получился блестящим.

Отдельно хочется отметить потрясающие операторские инновации Дениса Фирстова, который смог подобрать самые неожиданные, свежие и визуально интересные ракурсы для разных психологических моментов и неожиданных поворотов сюжетной линии.

На протяжении всей истории в кадре нет ни одного актёра, кроме Константина Хабенского, что значительно усложняет актёрскую задачу, с которой исполнитель главной роли справился великолепно.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства Культуры РФ, Союза Кинематографистов России, Посольства Российской Федерации в Латвии, латвийской кинокомпании «Ригафест».