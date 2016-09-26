Смело! Кобзона нарисовали грудью в образе вора в законе

Петербургская художница Ирина Романовская нарисовала грудью портрет российского певца Иосифа Кобзона. Свою работу она опубликовала в Instagram.
- Фото пышногрудой участницы «Дома-2» до пластики шокировало поклонников 21 сентября 2016 г.
- Грудь напоказ: Мэрайя Кэри опозорилась на публике 26 апреля 2016 г.
- Шок: Мадонна обнажила грудь фанатки на своем концерте 18 марта 2016 г.
- Известная модель исполнила рождественский танец грудью 2 декабря 2015 г.
«Образ получился «вор в законе», мне кажется, ему очень идет... С кирпичом в руках приглашает в гости: Welcome to Russia, защитник России», — прокомментировала произведение художница. «Боюсь только, народный артист может разозлиться», — добавила она, призвав отнестись к ее творению с юмором.
Кобзон 🔷 новый портрет , образ - Вор в законе с кирпичом в руках - защитник России . Бумага , гуашь , грудь #художница #irinaromanovskaya #шарж #карикатура #карикатуры #новый #портрет #юмор #кобзон #образ #кирпич #россия #welcometorussia #russia #шаржи #ворвзаконе #гуашь #фиолетовый #депутат #картина #персонаж #смешно #смешной #новость #сми #журналистика #тв #пресса #новости #новостьдня
Ранее Романовская рисовала грудью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, американского лидера Барака Обаму, депутата Госдумы Виталия Милонова, футболиста Лионеля Месси, актера Ленардо Ди Каприо, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главу Чечни Рамзана Кадырова, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и других.
Новый портрет грудью . Скандальный политик Саакашвили в такой же скандальной технике рисования . Красный цвет карьеры , вместе с черным смотрится очень эффектно . Рисовала в несколько этапов , вначале наносила рисунок карандашом , для большей схожести портрета, затем делала трафареты , а после наносила краску отпечатками тела #саакашвили #политика #политик #украина #irinaromanovskaya #художница #портрет #новый #рисую #скандал #новость #звезды #знаменитости #скандалы #михаилсаакашвили #страна
"Трамп Президент" отпечатками тела , использовала яркие цвета , чтобы подчеркнуть неординарный образ политика . Поздравляю с победой ! #трамп #дональдтрамп #художница #политика #политик #американский #америка #страна #выборы #президент #сша #сша🇺🇸 #usa🇺🇸 #usa #tramp #donaldtrump #образ #победа #победитель
Еще по этой теме