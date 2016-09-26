Смело! Кобзона нарисовали грудью в образе вора в законе

Иосиф Кобзон
 

Иосиф Кобзон. Фото: Ieva Čīka / LETA

Петербургская художница Ирина Романовская нарисовала грудью портрет российского певца Иосифа Кобзона. Свою работу она опубликовала в Instagram.

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«Образ получился «вор в законе», мне кажется, ему очень идет... С кирпичом в руках приглашает в гости: Welcome to Russia, защитник России», — прокомментировала произведение художница. «Боюсь только, народный артист может разозлиться», — добавила она, призвав отнестись к ее творению с юмором.

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Ранее Романовская рисовала грудью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, американского лидера Барака Обаму, депутата Госдумы Виталия Милонова, футболиста Лионеля Месси, актера Ленардо Ди Каприо, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главу Чечни Рамзана Кадырова, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и других.

Новый портрет грудью . Скандальный политик Саакашвили в такой же скандальной технике рисования . Красный цвет карьеры , вместе с черным смотрится очень эффектно . Рисовала в несколько этапов , вначале наносила рисунок карандашом , для большей схожести портрета, затем делала трафареты , а после наносила краску отпечатками тела #саакашвили #политика #политик #украина #irinaromanovskaya #художница #портрет #новый #рисую #скандал #новость #звезды #знаменитости #скандалы #михаилсаакашвили #страна

A photo posted by Ирина Романовская (@irina__romanovskaya) on

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