Мощно и со вкусом: Москвичи показали в Риге сказку для взрослых

Московский театр оперетты не ищет легких путей - полюбившийся зрителям мюзикл «Джейн Эйр» не первый и не последний русский мюзикл в репертуаре. Красивый, богато оформленный и искрометный в хореографии и звучании спектакль, в эти дни - а именно 16 и 17 января - со сцены театра «Дайлес» показывают рижанам.

Русский мюзикл от Московского театра оперетты в Риге гостит не впервые - в прошлом году театр уже порадовал нашу публику встречей с мюзиклом «Монте Кристо», и в результате в латвийской столице осталось немало их новых поклонников. Не говоря уж о поклонниках давних, обретенных в те еще времена, когда классическая оперетта еще не пошла не знала конкуренции с жутко модными нынче мюзиклами.

...Когда смотришь на сцену из зрительного зала, погружаясь в иную и о почти что сказочную реальность, чувствуешь, как завораживает, захватывает это сказочное, почти карнавальное действо. Взрослым ведь тоже нужны сказки!..

Иллюзия погружения во времена условной викторианской Англии полная благодаря современной компьютерной графике и роскошным костюмам. Так что сочувствовать и сопереживать героям вечного как мир сюжета начинаешь с полоборота. Они - настоящие!..

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«Джейн Эйр» в своем музыкально-поэтическом воплощении - история любви, как и в романе. Любви наивной, доверчивой, детской - и дающей надежду, стойкой, всепобеждающей. Но герои этого романа не замкнуты исключительно на себе, своих надеждах и мечтах о счастье. В мюзикле есть очень достойное место и множеству выразительных персонажей.

Маленькая девочка беспомощна без поддержки. Фото: Пресс-фото, Московский театр оперетты

Чего стоит одна только тройца заправских и тоже весьма вдохновенных злодеек - тетушка Рид (Елена Сошникова) с глуповатыми, жадными и жестокими дочками (Элизабет - Вита Пестова, Джорджиана - Марина Торхова). Они узнаваемы, они нам почти как родные - точь-в точь, как персонажи из сказки про Золушку!.

. А верная, преданная дому миссис Фейерфакс (Карине Асирян), а повар дома (Давид Ванесян) и вся его разудалая свита, а маленькая бойкая Адель (Алиса Червик), а танцующие жизнерадостные и дерзкие гимназистки и поварята!..

Но в центре музыкальной версии знаменитой любвной истории все-таки двое - прекрасная Джейн Эйр (Дарья Январина) и сэр Рочестер (Игорь Балалаев). Исполнители главных ролей среди прочих в некотором смысле исключение: Даша студентка третьего курса училища им. Щукина - того самого курса, который целевым образом готовят в училище для Московского театра оперетты. А Игорь на постоянной основе работает в другом театре, и приглашен в мюзикл конкретно на эту роль. У Балалаева, похоже, есть фанатки-поклонницы и в Риге - кричать «Браво, Игорь!» из зала начинали прежде, чем в его сольных выходах смолкнут звуки музыки.

Кстати, даже кастинг на роли в «Джейн Эйр» не проводился. Мюзикл создавался авторами специально для этого театра. Команда постановщиков вместе работает не впервые, и это тоже чувствуется. Ткань спектакля - легкая, изящная, озорная не только в стихах, положенных на музыку, но и в хореографии, в насыщенной сложными мультимедийными приемами сценографии.

Атмосфера сказки обволакивает зрителя и с первых минут погружает его в волшебство воображаемого мира. Пусть специалисты разбираются в том, из чего и как соткана эта ткань. Мы-то, зрители, просто пришли наслаждаться.

Хореографические номера - органичная часть спектакля. Фото: Пресс-фото, Московский театр оперетты

Московская «Джейн Эйр» - не бродвейская «штучка», по лицензии адаптированная под россйского зрителя и только потому уже интересная на русскоязычном пространстве. Но мюзиклы в мире уже становятся универсальным театральным языком. И независимо от языка страны, которым владеют зрители, он может задевать за живое, быть универсально понятным. Об этом на пресс-конференции в Риге говорили создатели спектакля. И мюзикл «Джейн Эйр» - как раз оригинальный продукт, созданный театром в сотрудничестве с композитором Ким Брейтбург и поэтом Кареном Кавалеряном, написавшим либретто по мотивам романа Шарлотты Бронте.

Мечты учениц так знакомы Джейн Эйр!. Фото: Пресс-фото, Московский театр оперетты

И это важно - только по мотивам!.. - на что хочется особо обратить внимание и поклонниц всемирно известного романа, собравшихся в театр из любви к книжной классике, так и публики, вовсе романа Бронте не читавшей.

Помехой зрителю не будут пристрастное знакомство с коллизиями жизни прекрасной Джейн - благородной, умной, красивой и хлебнувшей горького в жизни, что называется, до слез. Точно так же не повредит восприятию и полное незнание сюжетных поворотов и подробностей классического романа.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Подробности о спектакле

Мюзикл ведь не опера - и даже не оперетта! - и дружелюбный, совсем не надменный, а популярный семейный жанр, он не требует от зрителя особой предварительной подготовки. И

уж тем более далеки создатели мюзикла «Джейн Эйр» от какого-либо морализаторства, характерного для нравоучительной прозы о викторианской эпохи.

Мир, сотканный на сцене, излучает в зал мощную энергетику, которая публику, музыкантов, исполнителей сольных партий и массовых сцен и танцевальных номеров объединяет и взаимно вдохновляет.

Команда постановщиков не впервые работает вместе.

Режиссер Алина Чевик, хореограф Ирина Корнеева и сценограф Вячеслав Окунев уже создали сообща несколько хитов в жанре мюзикла - кроме уже упоминавшегогся «Монте Кристо» это еще «Граф Орлов» и недавняя премьера театра - «Анна Каренина». Наверняка, создадут и еще не один.

Мюзикл представляют хореограф Ирина Корнеева, директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский и режиссер-постановщик Алина Чевик. Фото: Иева Макаре, LETA

«Джейн Эйр» к нам привезла компания Art Forte, авторитетная у наших театралов - из года в год именно Art Forte очень вдумчиво выбирает и привозит к нам, в страны Балтии гастарольные спектакли самой главной российской театральной премии - «Золотой маски»). Госпожа Лочмеле грозится в будущем - в один из зимних сезонов - показать и нам кое-что еще. Например, «Анну Каренину» и, возможно, еще и что-то из классическического репертуара Московского театра оперетты, кстати, в названном выше конкурсе вообще принципиально не участвующего. Но интересного публике не меньше конкурсантов-лауреатов.

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