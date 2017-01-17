Кинопремьеры февраля: что посмотреть в Доме Москвы

 

Фото: Кадр из фильма "Викинг"

В феврале рижан ждут захватывающие кинопремьеры в Доме Москвы. Вы увидите долгожданную историческую драму «Викинг», бьющего все рекорды в российском прокате, практически моноспектакль блистательного Константина Хабенского в фильме «Коллектор», поучившего две награды престижного Кинотавра, и по многочисленным просьбам зрителей— военную драму «28 панфиловцев».

ВИКИНГ

Российский исторический художественный фильм, повествующий о приходе в X веке к власти на Руси русского князя Владимира Святославича - будущего «крестителя Руси».

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Раннее Средневековье. После смерти Святослава, объединителя Киевскoй Руси, страна осталась во власти трех его сыновей: братьев Ярополкa, Олега и младшeго братa - Владимира. Правящий род в раздоре.

Князя Ярополка обвиняют во внезапной смерти его брата Олега, и по закону за пролитую кровь мстить ему должен младший брат. Владимир отказывается от мести, и отступает на север, к Ледяному морю, где выживают только викинги. Но ненадолго...

Pежиссер: Андрей Кравчук. В ролях: Даниил Козловский, Светлана Ходченкова, Артур Смоляков, Владимир Епифанцев и др.

Идея создания фильма «Викинг» зародилась у режиссера Андрея Кравчука еще в 2008 году. На премьере фильма «Адмиралъ» Кравчук поделился со своей идеей с продюсером Анатолием Максимовым. «Мы тогда проговорили до 5 часов утра. Потом еще продолжали созваниваться, обсуждать детали – настолько ярко загорелась идея», – вспоминаетАндрей Кравчук.

Спустя некоторое время началась кропотливая работа над сценарием, которая длилась более 7 лет. В основу сюжета легла «Повесть временных лет».

В течение 7 лет съемочная группа вела тщательную исследовательскую работу, чтобы как можно реалистичнее воссоздать модель того мира.

После утверждения на главную роль в фильме Данилы Козловского, актер начал готовиться к съемкам. Козловский вместе с остальными актерами учился историческому фехтованию и езде на лошадях.

Светлана Ходченкова, сыгравшая в фильме роль Ирины – жены Ярополка – чтобы воссоздать реалистичный образ своей героини, посещала греческие монастыри и наблюдала за монахинями. Александра Бортич, сыгравшая дочь князя полоцкого Рогнеду, училась борьбе на ножах.

Когда: 4 февраля в 15.00 и 5 февраля в 14.00

КОЛЛЕКТОР

Артур — мастер своего дела. Работая только с крупными должниками, он находит всю их подноготную и эффективно использует против них. Он никогда не прибегает к банальным методам, его конек — психологическая атака.

Артур умеет виртуозно перевоплощаться, сбивать с толку, выводить из равновесия и так допекать своих клиентов, что они готовы вернуть все, только бы никогда больше не слышать его голос. Но однажды Артур сам становится мишенью: в сети появляется скандальное видео с его участием, и от него мгновенно отворачиваются друзья и коллеги.

Под угрозой оказывается не только его репутация, но и жизнь… Теперь у коллектора есть всего одна ночь, чтобы найти того, кто загнал его в угол.

Режиссер: Алексей Красовский. В главных ролях: Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Ксения Буравская, Полина Агуреева, Кирилл Плетнев.

Фильм получил сразу две награды на фестивале «Кинотавр» в Сочи: приз за работу оператора (Денис Фирстов) и приз за лучшую мужскую роль (Константин Хабенский).

Хабенский, включая не только харизму, но и высокое мастерство, заставляет смотреть на своего героя и слушать его буквально раскрыв рот. Такого уровня актерскую игру не часто встречаешь в театре, что уж говорить про отечественное кино.

Когда: 4 февраля в 13.15 и 5 февраля в 16.40

28 ПАНФИЛОВЦЕВ

16 ноября 1941 года панфиловцы приняли бой, которому суждено было стать легендой Великой Отечественной войны.

В этом бою 28 панфиловцев, укрепившихся возле разъезда Дубосеково, встали на пути немецкого танкового батальона… И остановили его. Подвиг двадцати восьми героев панфиловцев стал одним из ярчайших символов битвы за Москву.

Режиссер: Ким Дружинин, Андрей Шальопа. В ролях: Александр Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Фёдоров, и др.

Народный фильм о подвиге героев-панфиловцев, 35 тысяч человек вложили в него свои деньги. Собрали — 33 521 632 рублей, фильм был снят частично на эти деньги. Честно, без вымысла, очень по настоящему!

Когда: 23 февраля в 14.00* и 18.30

*На просмотр фильма будут приглашены ветераны ВОВ и боевых действий в горячих точках, ученики рижских школ. Все ветераны ВОВ и боевых действий в горячих точках приглашаются на просмотр фильма в 14.00. Пригласительные билеты можно будет получить у руководителей общественных организаций после 20 января.


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